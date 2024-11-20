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Регион
20 ноября, 10:22

В России в 2025 году запустят новую систему оплаты труда бюджетников

Котяков: Пилот новой системы оплаты труда бюджетников охватит 15 регионов РФ

В 2025 году стартует пилотный проект, направленный на внедрение справедливой системы оплаты труда для бюджетников в различных регионах. Он охватит пять ключевых сфер: здравоохранение, культуру, социальное обслуживание, высшее образование, а также будет включать педагогов дошкольных учреждений, школ и СПО.

«У нас в каждой сфере будет по три региона. Предложения представлены уже нашими отраслевыми ведомствами»,сообщил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране в 2025 году опробуют более справедливую систему оплаты труда в ряде регионов. По всей стране её планируют запустить в 2027 году. Об этом лидер рассказал на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение». Распространить такую систему хотят на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel Dyachenko

Наталья Афонина
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