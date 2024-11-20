В России в 2025 году запустят новую систему оплаты труда бюджетников

В 2025 году стартует пилотный проект, направленный на внедрение справедливой системы оплаты труда для бюджетников в различных регионах. Он охватит пять ключевых сфер: здравоохранение, культуру, социальное обслуживание, высшее образование, а также будет включать педагогов дошкольных учреждений, школ и СПО.

«У нас в каждой сфере будет по три региона. Предложения представлены уже нашими отраслевыми ведомствами», — сообщил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране в 2025 году опробуют более справедливую систему оплаты труда в ряде регионов. По всей стране её планируют запустить в 2027 году. Об этом лидер рассказал на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение». Распространить такую систему хотят на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ.