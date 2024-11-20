Пойманный на взятке в 40 млн экс-мэр Петрозаводска оказался бандитом из «лихих» 90-х
Экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский подозревается во взятке в 40 млн рублей
Владимир Любарский. Обложка © VK / Владимир Любарский
Экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский был задержан на взятке в размере 40 миллионов рублей. Как сообщает Mash, в его квартире обнаружили только 3 миллиона рублей.
Также стало известно, что квартира, где проживал чиновник, принадлежит Максиму Свидскому, сыну одного из совладельцев строительной компании «Сана». Свидский ранее имел связи с Карловской преступной группировкой. Весной 2023 года в жилище уже проводились обыски, так как он проходил по делам о незаконном обороте наркотиков и производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
В 1990-х годах хозяин квартиры был осуждён за содержание притонов и причинение вреда здоровью средней тяжести, а в советское время привлекался к ответственности за изнасилование и групповое хулиганство.
Напомним, экс-мэр подозревается в деле о взятке, сегодня утром к нему в дом пришли с обысками. По предварительным данным, Любарский получил деньги в рамках соглашения с компанией «Диетгрупп», которая осуществляла поставки питания в больницы и поликлиники. Депутат заксобрания Виталий Красулин, связанный с этой организацией, выступил посредником при передаче наличных средств.