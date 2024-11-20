Два подростка из Новосибирска получили до 9,5 лет за убийство, младшему всего 14

В Новосибирске суд приговорил к тюремным срокам двух несовершеннолетних, которые в прошлом году убили случайного прохожего, а также совершили разбойное нападение ещё на нескольких. О судебном решении сообщает СУ СК по региону.

«Суд признал подсудимых виновными и назначил 14-летнему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 17-летнему в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в тексте.

Как доказало следствие, в ноябре 2023 года два подростка нанесли удары ножом прохожему и скрылись, мужчина скончался от полученных травм. Позже банда напала на другого человека с целью ограбления, также на счету осуждённых и хулиганские действия в отношении ещё одного потерпевшего. Уголовные дела были возбуждены по статьям «Убийство», «Хулиганство», «Разбой».