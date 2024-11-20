Конфликт на шоу «Ну-ка, все вместе!» между Басковым и Рудиным продолжается

Скандал с участием Николая Баскова и Льва Рудина на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» набирает обороты, об этом сообщает Super.ru. Инцидент начался с того, что Сергей Лазарев, возмущенный решением фониатра, перепрыгнул через ряды жюри, чтобы лично нажать кнопку вместо Рудина. Это вызвало бурную реакцию Николая Баскова, который встал на сторону Лазарева и выступил против Рудина за его отказ поддержать участницу Арпи Абкарян. В опубликованном видео Басков резко высказался в адрес Рудина, используя нецензурные выражения, а затем заявил, что не продолжит участие в шоу, пока Рудин не покинет свое место. В итоге фониатр ушел с площадки, а Басков демонстративно удалился за кулисы.

Лев Рудин прокомментировал ситуацию, заявив, что не повышал голос на Баскова и не высказывался в его сторону негативно. «Я просто попросил, чтобы он перестал мне указывать на мое место», — отметил фониатр. Он также подчеркнул, что его слова были записаны на аудиоустройство, и он не кричал, а говорил громко, чтобы быть услышанным без микрофона.

Скандал вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников шоу. Одни поддерживают Баскова и Лазарева, другие осуждают их за нетерпимость к чужому мнению. Лазарев, в свою очередь, не чувствует вины за свой поступок и утверждает, что действовал в интересах участников.

Лев Рудин не исключает возможность подачи иска против Баскова, однако надеется на мирное урегулирование конфликта: «Я пока еще не решил, обращаться или нет. Может быть, мы договоримся с Николаем о чем-то и без них обойдемся».

Тем временем, публика гадает, как скандал повлияет на дальнейшее участие Льва Рудина в шоу и как будут развиваться отношения между сторонами конфликта. Пока остается только наблюдать.