У Путина состоялась телефонная беседа с президентом ЦАР Туадера

Президент России Владимир Путин и глава Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера провели телефонный разговор. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.

«Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях», — гласит сообщение.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями касательно региональной проблематики, уделив особое внимание вопросу борьбы с терроризмом и поддержанию стабильности в республике. РФ подтвердила готовность продолжать помогать ЦАР с укреплением национальной экономики, суверенитета и безопасности, а Туадера поблагодарил Путина за уже оказанную поддержку.