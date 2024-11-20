У Путина состоялась телефонная беседа с президентом ЦАР Туадера
Президент России Владимир Путин и глава Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера провели телефонный разговор. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.
«Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях», — гласит сообщение.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями касательно региональной проблематики, уделив особое внимание вопросу борьбы с терроризмом и поддержанию стабильности в республике. РФ подтвердила готовность продолжать помогать ЦАР с укреплением национальной экономики, суверенитета и безопасности, а Туадера поблагодарил Путина за уже оказанную поддержку.
Ранее в Кремле прокомментировали планы Владимира Путина насчёт других переговоров, которые без преувеличения можно назвать куда более животрепещущими для россиян — обсуждении украинского кризиса с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом. По словам секретаря российского лидера Дмитрия Песков, неоднократно заявлявший о готовности Москвы к переговорам президент РФ не изменил своей позиции, однако Россия не станет рассматривать вариант с заморозкой конфликта.
Life.ru, TACC / EPA