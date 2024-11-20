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20 ноября, 10:35

Повышенная потливость может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем

Иногда потливость — это повод сходить к врачу. Обложка © freepik.com / diana.grytsku

Иногда потливость — это повод сходить к врачу. Обложка © freepik.com / diana.grytsku

Уфимский врач Айгуль Арсланова рассказала изданию UfaTime.ru о том, что повышенная потливость, или гипергидроз, может быть симптомом различных скрытых заболеваний.

Распространённая причина гипергидроза — нарушения работы щитовидной железы. Избыточная выработка гормонов может приводить к активному потоотделению. Особенно это заметно в ночное время, когда организм находится в состоянии покоя.

«Также стоит обратить внимание на диабет, так как колебания уровня глюкозы могут вызывать чрезмерную потливость, особенно в ночное время», — напоминает врач. Если у вас уже есть диабет, важно следить за уровнем сахара и консультироваться с врачом для контроля состояния.

Ещё гипергидроз бывает из-за проблем с сердцем, например, гипертонии. А также из-за психиатрических заболеваний — панических атак. Подобные состояния активизируют симпатическую нервную систему, что приводит к усиленному потоотделению.

Инфекционные заболевания, такие как туберкулёз и ВИЧ, тоже могут проявляться в виде ночной потливости. Это связано с тем, что организм борется с инфекцией, а потоотделение становится частью этой борьбы.

Кроме того, некоторые лекарства, включая антидепрессанты и обезболивающие, могут вызывать повышенную потливость как побочный эффект. Важно обсудить с врачом возможные альтернативы или корректировку дозировки.

При этом заведующая ОМП уфимской поликлиники №50 Айгуль Арсланова подчеркивает, что потливость — нормальная реакция на стресс, жаркую погоду, горячую и острую пищу. Однако если гипергидроз приносит значительный дискомфорт, стоит обратиться за медицинской консультацией.

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Александра Журавская
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