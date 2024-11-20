В Антраците ЛНР мать пыталась убить годовалую дочь, чтобы отомстить мужу
Коляска, в которой была девочка. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
В городе Антраците ЛНР женщина попыталась убить собственную годовалую дочку, чтобы отомстить супругу. Об этом сообщил СК РФ по региону.
«Следствием установлено, что 18 ноября текущего года подозреваемая толкнула детскую коляску с ребёнком под колеса автомобиля, следующего по центральной улице Антрацита на значительной скорости», — говорится в публикации.
К счастью, водитель автомобиля успел среагировать и затормозить. Малышку доставили в больницу, её здоровью ничто не угрожает. Женщину же доставили в отделение СК.
Во время допроса задержанная призналась, что у неё случился конфликт с мужем, который уже долгое время не удаётся решить. Она выпила горячительных напитков и придумала способ ему отомстить, лишив жизни собственную дочь. Следователи продолжают собирать доказательства в рамках расследования уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал о чудовищном преступлении в Москве — 24-летняя девушка убила собственную мать кинжалом, который отец привёз ей в подарок из Турции. При этом на допросе подозреваемая упорно отрицала свою вину и уверяла, что горячо любила погибшую. Выяснилось, что в момент убийства она была совершенно трезвой.