В Антраците ЛНР мать пыталась убить годовалую дочь, чтобы отомстить мужу

В городе Антраците ЛНР женщина попыталась убить собственную годовалую дочку, чтобы отомстить супругу. Об этом сообщил СК РФ по региону.

«Следствием установлено, что 18 ноября текущего года подозреваемая толкнула детскую коляску с ребёнком под колеса автомобиля, следующего по центральной улице Антрацита на значительной скорости», — говорится в публикации.

К счастью, водитель автомобиля успел среагировать и затормозить. Малышку доставили в больницу, её здоровью ничто не угрожает. Женщину же доставили в отделение СК.

Во время допроса задержанная призналась, что у неё случился конфликт с мужем, который уже долгое время не удаётся решить. Она выпила горячительных напитков и придумала способ ему отомстить, лишив жизни собственную дочь. Следователи продолжают собирать доказательства в рамках расследования уголовного дела.