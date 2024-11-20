Лидеры G20 не обращали внимание на Байдена во время саммита в Бразилии

Никто не обращал внимание на президента США Джо Байдена во время саммита лидеров стран «Групп двадцати» (G20). Об этом сообщает газета New York Times.

«Байден, кажется, был прав — президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперёд без него. В некоторых случаях в буквальном смысле…» — пишет издание.

Например, никто не заметил отсутствия американского президента во время общей фотографии. Байден пришёл к платформе, чтобы сделать снимок, но лидеры других стран начали расходиться. Также американец всячески пытался продвигать свои внешнеполитические цели, но лидеры G20 не обращали на него внимание и слушали победившего на выборах Дональда Трампа.