Лидеры G20 не обращали внимание на Байдена во время саммита в Бразилии
Никто не обращал внимание на президента США Джо Байдена во время саммита лидеров стран «Групп двадцати» (G20). Об этом сообщает газета New York Times.
«Байден, кажется, был прав — президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперёд без него. В некоторых случаях в буквальном смысле…» — пишет издание.
Например, никто не заметил отсутствия американского президента во время общей фотографии. Байден пришёл к платформе, чтобы сделать снимок, но лидеры других стран начали расходиться. Также американец всячески пытался продвигать свои внешнеполитические цели, но лидеры G20 не обращали на него внимание и слушали победившего на выборах Дональда Трампа.
Напомним, что это уже не первый неловкий момент с участием Джо Байдена в Бразилии. До этого президент неожиданно ушёл с пресс-конференции. Правда он направился не домой, а в джунгли. Есть предположение, что лидер штатов после речи специально развернулся и ушёл в лес на фотосессию, которая привлечёт внимание к деградации лесов вследствие изменения климата.
TACC / EPA