Мантуров отчитался о завершении работы над 8 нацпроектами в сфере технологий

Первый вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Провели большую работу с регионами, с деловыми кругами, с наукой. И каждый проект пропустили через стратегическую сессию под председательством Михаила Владимировича [Мишустина]. Согласовали основные приоритеты, параметры, меры поддержки, объёмы финансирования до 2030 года», — пояснил чиновник.

По словам Мантурова, на национальные проекты технологического лидерства будет направлено из федерального бюджета около трёх триллионов рублей, также в финансировании поучаствуют представители бизнеса и регионы.