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20 ноября, 12:13

Кромсала когтями: Девочка из Элисты попала в больницу после нападения любимой вислоухой кошки

SHOT: В Калмыкии девочку госпитализировали после нападения домашней кошки

Шотландская вислоухая кошка. Фото © Большая российская энциклопедия

Шотландская вислоухая кошка. Фото © Большая российская энциклопедия

В Калмыкии шотландская вислоухая кошка внезапно слетела с катушек и напала на свою 9-летнюю хозяйку, которого по итогу оказалась в больнице. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в Элисте. Пострадавшая девочка рассказала, что домашняя кошка безо всякой причины набросилась на неё, начала хаотично кусать и кромсать когтями всё тело. Ребёнок в итоге был госпитализирован. У девочки множественные раны на лице, ушах, голове, руках, ногах и ягодицах.

Мама школьницы из каких-то соображений попросила не проводить никаких проверок. «Шотландка» живёт у них уже три года. Девочка очень любит кошку, и не планирует избавляться от неё.

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В Сети характер шотландских кошек называют покладистым, добрым и уравновешенным, однако кошку всё же что-то взбесило. Часто хозяева не могут понять, чем они могли не угодить этим своенравным животным. Ранее Life.ru в своём материале рассказал, какие элементы человеческого поведения могут раздражать хвостатых-полосатых.

Владимир Озеров
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