Кромсала когтями: Девочка из Элисты попала в больницу после нападения любимой вислоухой кошки

В Калмыкии шотландская вислоухая кошка внезапно слетела с катушек и напала на свою 9-летнюю хозяйку, которого по итогу оказалась в больнице. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в Элисте. Пострадавшая девочка рассказала, что домашняя кошка безо всякой причины набросилась на неё, начала хаотично кусать и кромсать когтями всё тело. Ребёнок в итоге был госпитализирован. У девочки множественные раны на лице, ушах, голове, руках, ногах и ягодицах.

Мама школьницы из каких-то соображений попросила не проводить никаких проверок. «Шотландка» живёт у них уже три года. Девочка очень любит кошку, и не планирует избавляться от неё.