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Регион
20 ноября, 12:30

«Диалог» создаёт международную фактчекинговую организацию GFCN

Владимир Табак. Обложка © Telegram / Война с фейками

Владимир Табак. Обложка © Telegram / Война с фейками

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак сообщил о создании международной фактчекинговой организации.

«Сегодня в мире работают две фактчекинговые организации: IFCN (США) и EFCSN (Евросоюз). Мы посмотрели на карту и поняли, что более 120 стран не охвачены их работой. Поэтому мы считаем, что нужно дать доступ к фактчекинговой информации и им. Нами принято решение создать новую организацию Global Factcheker Network (GFCN)», — заявил Табак.

По его словам, основным партнёром станет информационное агентство ТАСС. Он также сообщил, что на базе «Мастерской новых медиа» будут организованы обучающие курсы для желающих вступить в ассоциацию. Табак отметил, что они будут руководствоваться принципом коллегиальности и создадут совет при ассоциации, который будет принимать решения о вступлении новых участников.

Он добавил, что GFCN готова подписать соглашения с ведущими фактчекерами в рамках ассоциации, чтобы иметь возможность совместно опровергать информацию, включая ту, что производится за пределами России. Что касается «Мастерской новых медиа», то помимо очного обучения члены ассоциации смогут проходить онлайн-курсы, в том числе на платформе «Диалог ПРО».

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Ранее Life.ru сообщал, что российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подаёт иск в американский суд. Табак объяснил, что свидетельства официальных лиц в Вашингтоне показали, что на Западе дезинформация может распространяться как агентами спецслужб, так и представителями государственных учреждений.

Александра Мышляева
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