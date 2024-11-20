«Диалог» создаёт международную фактчекинговую организацию GFCN

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак сообщил о создании международной фактчекинговой организации.

«Сегодня в мире работают две фактчекинговые организации: IFCN (США) и EFCSN (Евросоюз). Мы посмотрели на карту и поняли, что более 120 стран не охвачены их работой. Поэтому мы считаем, что нужно дать доступ к фактчекинговой информации и им. Нами принято решение создать новую организацию Global Factcheker Network (GFCN)», — заявил Табак.

По его словам, основным партнёром станет информационное агентство ТАСС. Он также сообщил, что на базе «Мастерской новых медиа» будут организованы обучающие курсы для желающих вступить в ассоциацию. Табак отметил, что они будут руководствоваться принципом коллегиальности и создадут совет при ассоциации, который будет принимать решения о вступлении новых участников.

Он добавил, что GFCN готова подписать соглашения с ведущими фактчекерами в рамках ассоциации, чтобы иметь возможность совместно опровергать информацию, включая ту, что производится за пределами России. Что касается «Мастерской новых медиа», то помимо очного обучения члены ассоциации смогут проходить онлайн-курсы, в том числе на платформе «Диалог ПРО».