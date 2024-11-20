Запуск продаж Lada Aura может начаться в декабре 2024 года

Запуск продаж Lada Aura намечен на декабрь 2024 года, и первые поставки дилерам могут стартовать в ноябре–декабре. Об этом сообщил журналистам Максим Соколов, глава «Автоваза», на международном форуме «Транспорт России».

Он отметил, что при наличии большого госзаказа компания делает всё возможное, чтобы первая партия была отгружена на рубеже ноября–декабря. Соколов добавил, что, вероятно, продажи начнутся отдельно по разным регионам, при этом первыми станут Москва и Санкт-Петербург, а затем — вся страна. В самом начале декабря Aura уже можно будет увидеть в некоторых дилерских центрах.

Также он подчеркнул, что от старта производства до начала продаж новых моделей в мировом автопроме обычно проходит 2-3 месяца. В это время компания копит готовые авто, проводит дополнительные проверки по производственным параметрам и качеству, а затем отправляет в дилерские центры.