Товарооборот России и Японии в октябре вырос на 6,75%

В октябре 2024 года Япония значительно увеличила экспорт товаров в Россию, показав рост на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Японии. Общая стоимость экспорта составила 31,47 миллиарда иен (около 204 миллионов долларов), тогда как импорт из России сократился на 5% и достиг 76,28 миллиарда иен (примерно 495,35 миллиона долларов).

Основным товаром стали легковые автомобили, поставки которых увеличились на 45,8%. Одной из причин роста считают пересмотр Японией санкционных ограничений. Было принято решение разрешить ввоз автотранспорта с мягкими гибридными силовыми установками. Это позволило экспортировать машины с электроустановками таких брендов, как Honda, Suzuki, Mazda и Mitsubishi. Также на 27% вырос ввоз запчастей и комплектующих для транспортных средств.

С другой стороны, Япония нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,9%, при этом значительно сократив закупки угля на 87,3% и полностью прекратив импорт российской нефти. Импорт зерновых из России уменьшился на 85,8%, овощей — на 25,2%, морепродуктов — на 10,4%, а изделий из чугуна и стали — на 75,8%.

Общий товарооборот между Японией и Россией в октябре увеличился на 6,75%, достигнув 107,754 миллиарда иен (696,5 миллиона долларов). Японские автомобили и российские энергоносители остаются ключевыми категориями в двусторонней торговле, составляя более 65% и 70% соответственно от общего объёма экспорта и импорта.