В Китае построили самую мощную центрифугу на Земле
Революционный исследовательский инструмент усилит гравитацию, чтобы имитировать природные явления. Обложка © freepik.com / freepik
Издание South China Morning Post сообщает, что в Китае была построена самая мощная центрифуга. Она способна создавать гипергравитацию. Эта машина может генерировать силы, которые в тысячи раз превышают силу тяжести на поверхности Земли.
Сооружение находится в китайском городе Ханчжоу. На его создание ушло четыре года. Всего планируется изготовить три центрифуги, каждая из которых будет состоять из 18 блоков.
До этого самая мощная центрифуга находилась в Инженерном корпусе Армии США. Она способна создавать ускорение до 350 g, тогда как все тела на Земле вблизи её поверхности испытывают силу тяжести в 1 g.
Точные данные о возможностях китайской центрифуги пока неизвестны, но предполагается, что она может быть на 50 % мощнее американской.
Новая центрифуга позволит проводить разнообразные исследования и эксперименты в таких областях, как геология, строительство, материаловедение и фундаментальные науки.
По словам ученых, сооружение поможет лучше понять различные природные явления, такие как подъем гор или катастрофы, например, обрушение плотин. Это позволит избежать ошибок и предотвратить аварии при строительстве дамб, тоннелей и других сложных конструкций.
Ранее китайские учёные разработали новый тип микроволнового оружия. Принцип его работы напоминает «Звезду смерти» из вселенной «Звёздных войн». Раньше считалось, что невозможно создать такую технологию, однако учёным из Китая это удалось. В фильме боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты.