В Китае построили самую мощную центрифугу на Земле

Издание South China Morning Post сообщает, что в Китае была построена самая мощная центрифуга. Она способна создавать гипергравитацию. Эта машина может генерировать силы, которые в тысячи раз превышают силу тяжести на поверхности Земли.

Сооружение находится в китайском городе Ханчжоу. На его создание ушло четыре года. Всего планируется изготовить три центрифуги, каждая из которых будет состоять из 18 блоков.

До этого самая мощная центрифуга находилась в Инженерном корпусе Армии США. Она способна создавать ускорение до 350 g, тогда как все тела на Земле вблизи её поверхности испытывают силу тяжести в 1 g.

Точные данные о возможностях китайской центрифуги пока неизвестны, но предполагается, что она может быть на 50 % мощнее американской.

Новая центрифуга позволит проводить разнообразные исследования и эксперименты в таких областях, как геология, строительство, материаловедение и фундаментальные науки.

По словам ученых, сооружение поможет лучше понять различные природные явления, такие как подъем гор или катастрофы, например, обрушение плотин. Это позволит избежать ошибок и предотвратить аварии при строительстве дамб, тоннелей и других сложных конструкций.