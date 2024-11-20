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20 ноября, 13:03

Автором скандального видео с голой девочкой на Урале оказался проблемный гимназист

На Урале поставят на учёт гимназиста за распространение видео с голой девочкой

В Екатеринбурге поставят на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних (ПДН) школьника Дягилевской гимназии, который, предположительно, пытался распространить в Сети ролик с обнажённой пятиклассницей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

«Это проблемный ребёнок, претензии к нему копились давно. Скандал с видео стал последней каплей, но не первопричиной. То есть решение о проведении в отношении него специальных профилактических мероприятий созрело ещё до инцидента», — пояснил собеседник издания.

Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства, при которых появилось видео с голой ученицей. Изначально предполагалось, что ребёнка могли заставить раздеться, сейчас следствие не исключает, что девочка сама разделась ради шутки. Проверка проводится в отношении руководства школы, как утверждается — администрация учреждения всё же смогла остановить рассылку скандального видео по чатам.

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Напомним, в Екатеринбурге в гимназии №8 «Лицей имени С.П. Дягилева» начала работать специальная комиссия. Проверяющие должны выяснить обстоятельства, при которых появилось скандальное видео с обнажённой ученицей 5-го класса. Сейчас есть две версии: девочку заставили раздеться и сняли всё на видео или же она добровольно, в шутку, сняла одежду ради хайпа. В любом случае ролик разошёлся в Сети и чатах школ, началась травля пятиклассницы.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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