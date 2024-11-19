Актёр хоррор-квеста в Уфе бил электрошокером и таскал за волосы школьниц
В Уфе две девочки пострадали во время участия в хоррор-квесте «Судная ночь». Одну из них аниматор бил электрошокером и таскал за волосы, а вторую ударил об стену головой, из-за чего её госпитализировали с подозрением на перелом носа. О ситуации узнал Mash.
Мать одной из пострадавших школьниц рассказала о случившемся на хоррор-квесте в Уфе. Видео © Telegram / Mash
«Там были дети которых и шокером [били] и за волосы ребёнка таскали, но не моего. Именно мою дочку схватили за шею и ударили головой об стену. Теперь она находится в больнице», — рассказала мама пострадавшей школьницы.
Как стало известно телеграм-каналу, шесть школьниц в возрасте от 10 до 12 лет решили отметить день рождения одной из них, сходив на хоррор-квест. Актёр, похоже, старался оставить у девочек незабываемые впечатления и конкретно заигрался с электрошокером, доведя подруг до слёз. Праздновавшая день рождения девочка пришла домой в состоянии истерики, её мама обратилась за помощью к полиции.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в столице, где всё обернулось ещё плачевнее. Актёр одного из московских квест-румов выстрелил в 30 сантиметрах перед лицом 19-летней посетительницы из травматического пистолета, её госпитализировали с ожогом и травмой шеи. Выяснилось, что принести оружие на работу было личной инициативой аниматора. Следственный комитет завёл уголовное дело. Суд избрал фигуранту запрет определённых действий в качестве меры пресечения.
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