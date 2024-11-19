Актёр хоррор-квеста в Уфе бил электрошокером и таскал за волосы школьниц

В Уфе две девочки пострадали во время участия в хоррор-квесте «Судная ночь». Одну из них аниматор бил электрошокером и таскал за волосы, а вторую ударил об стену головой, из-за чего её госпитализировали с подозрением на перелом носа. О ситуации узнал Mash.

Мать одной из пострадавших школьниц рассказала о случившемся на хоррор-квесте в Уфе. Видео © Telegram / Mash

«Там были дети которых и шокером [били] и за волосы ребёнка таскали, но не моего. Именно мою дочку схватили за шею и ударили головой об стену. Теперь она находится в больнице», — рассказала мама пострадавшей школьницы.