Суд избрал меру пресечения актёру квеста в Москве, выстрелившему в шею студентки
Актёру квеста в Москве, выстрелившему из пистолета в шею посетительницы, меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Избрание меры пресечения актёру квеста, выстрелившему в шею посетительницы. Видео © Life.ru
Как рассказал 25-летний Влад, он полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном. Перед потерпевшей он уже извинился и поддерживает контакт с ней и с её матерью. При этом парень утверждает, что пистолет изначально был среди реквизита на площадке и он даже представить не мог, что «пугач» выстрелит.
Хозяйку квеста суд отпустил, не став применять никаких ограничительных мер. Женщина смогла убедить, что не будет скрываться от следствия, так как у неё маленький сын и бежать ей некуда. Как рассказала Юлия нашему корреспонденту, она уже пыталась связаться с потерпевшей и надеется, что сможет достичь с ней соглашения вне суда.
Напомним, актёр квеста в Москве выстрелил в шею посетительницы из пистолета, после чего пострадавшую отвезли в больницу, где диагностировали ожог и травму шеи. Выстрел прошёл всего в 30 см от лица 19-летней девушки. Оказалось, что аниматор принёс на работу травмат самовольно. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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