Суд избрал меру пресечения актёру квеста в Москве, выстрелившему в шею студентки

Актёру квеста в Москве, выстрелившему из пистолета в шею посетительницы, меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Избрание меры пресечения актёру квеста, выстрелившему в шею посетительницы. Видео © Life.ru

Как рассказал 25-летний Влад, он полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном. Перед потерпевшей он уже извинился и поддерживает контакт с ней и с её матерью. При этом парень утверждает, что пистолет изначально был среди реквизита на площадке и он даже представить не мог, что «пугач» выстрелит.