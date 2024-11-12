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Регион
12 ноября, 19:31

СК завёл дело после выстрела в шею посетительнице квеста в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: изучают служебную документацию, допрашивают сотрудников организации и участников квеста.

«По данным следствия, 6 ноября 2024 года во время прохождения игрового квеста в помещении, расположенном на улице Вернисажной в городе Москве, актёр выстрелил из охолощённого оружия в участницу квеста, чем причинил ей огнестрельную рану в области шеи», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Москве актёр квеста выстрелил из пистолета в шею посетительницы. Пострадавшую отвезли в больницу, где диагностировали ожог и травму шеи. Выстрел произошёл всего в 30 см от лица девушки. Позже стало известно, что аниматор принёс на работу травмат самовольно. С актёром и хозяйкой квеста работает полиция.

Обложка ©

Freepik/YuliiaKa

Алена Пенчугина
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