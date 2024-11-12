СК завёл дело после выстрела в шею посетительнице квеста в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: изучают служебную документацию, допрашивают сотрудников организации и участников квеста.

«По данным следствия, 6 ноября 2024 года во время прохождения игрового квеста в помещении, расположенном на улице Вернисажной в городе Москве, актёр выстрелил из охолощённого оружия в участницу квеста, чем причинил ей огнестрельную рану в области шеи», — говорится в сообщении.