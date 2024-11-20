Производство шин в России увеличилось на 12% за девять месяцев 2024 года

За период с января по сентябрь 2024 года производство шин в России выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 33,2 миллиона штук.

«Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщают, что основную долю в производстве заняли легковые шины, составив 78% от общего объёма, или 26 миллионов штук. Шины для грузовиков составили 10% (3,3 миллиона штук), а легкогрузовые шины для среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов – 8,6% (2,9 миллиона штук). Оставшиеся 3,4% (1,05 миллиона штук) пришлись на шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной и горной техники.

Общий объём поставки шин на российский рынок достиг 58,6 миллиона штук, что на 6 миллионов больше по сравнению с прошлым годом. Из них 33,2 миллиона было выпущено отечественными заводами — на 12% больше, чем в 2023 году. Импорт также увеличился на 10%, достигнув 25,4 миллиона штук, причем 79% из них составили легковые шины.

Розничные продажи шин в России за девять месяцев 2024 года выросли на 13% в годовом выражении. Наибольшим спросом пользовались легковые шины, на которые пришлось 85,5% от всех продаж. Средневзвешенная цена на новые легковые шины в третьем квартале 2024 года поднялась на 7% до 6367 рублей, тогда как цена на грузовые шины снизилась на 8% до 24 168 рублей.

Рост производства шин связывают с увеличением спроса на автомобильном рынке. Продажи новых легковых автомобилей в России за этот период тоже выросли в 1,6 раза до 1,15 миллиона единиц. Производство новых легковых автомобилей увеличилось на 39% до 508 000 единиц.

Эксперты отмечают, что потенциал роста выпуска шин в России ещё не исчерпан. По мере завоевания популярности отечественными брендами можно ожидать дальнейшего увеличения производства.