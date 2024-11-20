Южнокорейские учёные доказали, что капуста кимчи помогает бороться с ожирением

Южнокорейские ученые из Всемирного института кимчи выяснили, что эта острая закуска из маринованной пекинской капусты помогает в борьбе с ожирением, сообщает Journal of Functional Foods (JFF).

В ходе недавних экспериментов специалисты доказали, что регулярное употребление кимчи способствует значительному снижению жировых отложений. Сначала исследовательская группа провела тесты на животных, которые показали уменьшение жира в организме на 31,8% после включения капусты в рацион.

Затем команда учёных провела исследование с участием 55 взрослых человек с избыточным весом, которые ежедневно употребляли три порции сублимированной кимчи (60 грамм) в течение трех месяцев. Порошок кимчи был высушен при температуре 4℃ в течение 14 дней.

В итоге было выявлено, что у употреблявших кимчи уровень жира в организме снизился на 2,6%. В то же время в контрольной группе, не принимавшей кимчи, уровень жира увеличился на 4,7%.

Анализ микробиома участников показал, что прием кимчи увеличивает численность полезных кишечных бактерий Akkermansia muciniphila и сокращает число протеобактерий, связанных с ожирением.

Полученные данные подтверждают, что постоянное употребление кимчи эффективно помогает снизить уровень жира и облегчить симптомы ожирения за счет модуляции микробиоты кишечника.