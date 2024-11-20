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20 ноября, 14:01

Бойцы ВСУ сообщают о пропаже РСЗО HIMARS с фронта

Американские РСЗО HIMARS почти исчезли с украинского фронта. Один из солдат ВСУ отметил, что он почти не слышит ракетных систем. Кроме того, военнослужащие ВСУ сообщают о значительном снижении артиллерийских обстрелов с украинской стороны за последние недели, включая использование американских реактивных систем залпового огня.

«Они практически пропали», — рассказал один из бойцов вражеской армии в беседе с New York Times.

ВСУ критически не хватает снарядов, пока склады ломятся от них
ВСУ критически не хватает снарядов, пока склады ломятся от них

Ранее Life.ru сообщал, что поставка ракет ATACMS из США на Украину не сможет устранить одну из главных проблем — нехватку квалифицированного персонала. В США отметили, что основным препятствием для Киева является отсутствие подготовленных специалистов, и эта ситуация не может быть исправлена ни Америкой, ни их европейскими партнёрами, независимо от объёма поставок оружия.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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