Бойцы ВСУ сообщают о пропаже РСЗО HIMARS с фронта
Американские РСЗО HIMARS почти исчезли с украинского фронта. Один из солдат ВСУ отметил, что он почти не слышит ракетных систем. Кроме того, военнослужащие ВСУ сообщают о значительном снижении артиллерийских обстрелов с украинской стороны за последние недели, включая использование американских реактивных систем залпового огня.
«Они практически пропали», — рассказал один из бойцов вражеской армии в беседе с New York Times.
Ранее Life.ru сообщал, что поставка ракет ATACMS из США на Украину не сможет устранить одну из главных проблем — нехватку квалифицированного персонала. В США отметили, что основным препятствием для Киева является отсутствие подготовленных специалистов, и эта ситуация не может быть исправлена ни Америкой, ни их европейскими партнёрами, независимо от объёма поставок оружия.
Telegram / Зеленский