Американские РСЗО HIMARS почти исчезли с украинского фронта. Один из солдат ВСУ отметил, что он почти не слышит ракетных систем. Кроме того, военнослужащие ВСУ сообщают о значительном снижении артиллерийских обстрелов с украинской стороны за последние недели, включая использование американских реактивных систем залпового огня.

«Они практически пропали», — рассказал один из бойцов вражеской армии в беседе с New York Times.