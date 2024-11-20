В сети удивляются падающему облаку в Индонезии

Недавно в социальных сетях появилось видео, которое вызвало ажиотаж среди пользователей по всему миру. На кадрах видно, как небольшое облако медленно опускается на землю на острове Калимантан в Индонезии. Видеозапись, опубликованная в X (ранее Twitter), уже набрала более полумиллиона просмотров и тысячи лайков.

Облако, напоминающее большой кусок сахарной ваты, медленно падает на землю на фоне гор. Когда оно коснулось поверхности, несколько мужчин в касках и спецодежде, побежали к месту падения. Один из них даже попытался обнять облако. Это добавило видео ещё больше загадочности.

Однако, как пояснил директор Государственной метеорологической службы Индонезии Андри Рамдхани, облака не могут падать на землю в виде плотных сгустков из-за их легкости и низкой плотности. Скорее всего, это была конденсация водяного пара или газа, вызванная деятельностью человека в районе добычи полезных ископаемых.

Место происшествия расположено на горнодобывающем участке в Центральном Калимантане. Рамдхани уточнил, что подобная конденсация может возникать из-за выбросов газа под высоким давлением, особенно в условиях низких температур и высокой влажности, характерных для этого региона.

Таким образом, феномен, который сначала мог показаться мистическим, имеет вполне научное объяснение. Тем не менее, видео продолжает набирать популярность в Сети, вызывая интерес и обсуждения среди пользователей.