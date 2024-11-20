Останки мелового периода были обнаружены на неандертальской стоянке в Прадо-Варгас

Испанские учёные проанализировали коллекцию находок из пещеры Прадо-Варгас и сделали сенсационное открытие. В мустьерском культурном слое пещеры они обнаружили 15 окаменелостей древних морских существ. Среди них преобладают останки брюхоногих и двустворчатых моллюсков.

Исследователи предполагают, что неандертальцы по каким-то неизвестным причинам собрали эти окаменелости из отложений верхнего мела и перенесли их в пещеру. Интересно, что на одной из находок ученые заметили следы обработки. Предположительно, её использовали в качестве орудия труда.

В своей статье, опубликованной в журнале Quaternary, авторы выдвинули несколько гипотез относительно того, почему неандертальцам могли быть интересны эти останки. По одной из них учёные считают, что дети древних людей могли собирать необычные предметы из любопытства, практических соображений или по какой-то культурной традиции.

Интересно, что ученые также нашли в пещере молочный зуб, который, по их мнению, принадлежал ребенку возрастом 9–10 лет. Это открытие стало важным элементом в понимании быта древних людей.

Пещера Прадо-Варгас находится в испанской провинции Бургос и представляет собой длинную галерею протяжённостью около 120 метров. Её обнаружили в 1986 году, но раскопки начали только в 2016 году. Учёные нашли здесь следы жизни неандертальцев, которые использовали пещеру примерно между 54,6 и 39,8 тысяч лет назад. В пещере также нашли останки животных, каменные орудия и недавно — фрагмент старинного очага, который отправили на дальнейшие исследования.