Циклон Quiteria принесет в Петербург мокрый снег и дождь

Циклон Quiteria приближается к Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неся с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, атмосферный фронт уже достиг Гатчины и в ближайшие часы накроет Северную столицу. Осадки начнутся в первой половине дня, а вечером дождь усилится, хотя мокрый снег в городе будет быстро таять из-за положительных температур.

«У части веб-камер, показывающих достопримечательности Северной столицы, снегом полностью залепило объективы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге останется на уровне +1…+3 градусов, а ночью может немного повыситься. В Ленинградской области, особенно на севере, возможны слабые заморозки, что приведет к образованию снежного покрова в несколько сантиметров и усложнит условия на дорогах, предупреждают синоптики.

Ветер в регионе будет дуть в восточном и юго-восточном направлении, достигая скорости 8-13 м/с. В прибрежных районах, таких как Кронштадт, порывы могут достигать 15 м/с.

Метеоролог Юрий Куткевич добавляет, что к середине недели осадки станут более интенсивными, сопровождаясь порывистым южным и юго-восточным ветром. К концу недели ожидаются заморозки, столбик термометра может опуститься до нуля, а в выходные даже днем возможен небольшой минус. Атмосферное давление останется ниже нормы.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области стоит подготовиться к ухудшению погодных условий, особенно на дорогах, и быть готовыми к возможным изменениям в температуре и ветре.