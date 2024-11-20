Украинские военные угодили в засаду разведчиков ВС РФ под Курском

Отряд украинских военнослужащих оказался в засаде, устроенной российскими разведчиками в Курской области. Соответствующие видео было опубликовано РИА «Новости».

На видео запечатлён стрелковый бой рядом с железнодорожным мостом в деревне Русская Конопелька Суджанского района. Группа украинских военнослужащих пыталась войти в населённый пункт, но наткнулась на засаду российских разведчиков. Несколько солдат ВСУ были ликвидированы на месте. Один из разведчиков рассказал корреспонденту агентства о специфике своей работы.

«Одну задачу можно выйти и отходить все, вести разведку и не встретиться с противником вообще. А бывает, что выйдешь, и ещё на маршруте движения встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой», — сказал он.