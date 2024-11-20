Учёные США нашли ген, объясняющий загадочные заболевания

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора сделали прорыв в области генетики, обнаружив, что мутации в гене FLVCR1 могут быть причиной серьезных заболеваний нервной системы, костей и мозга. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Genetics in Medicine (GenMed).

Команда под руководством доктора Дэниела Каламе начала свои исследования, проанализировав случай одного мальчика, страдающего от судорог, задержки в развитии и неспособности чувствовать боль. Генетический анализ показал наличие редкой мутации в обеих копиях FLVCR1, что послужило отправной точкой для дальнейшей экспертизы.

Сравнив данные 12 тысяч пациентов с генетическими заболеваниями, учёные идентифицировали 30 пациентов из 23 семей с мутациями в FLVCR1. Из 22 выявленных мутаций 20 были совершенно новыми. Обследуемые страдали от тяжелых пороков развития, микроцефалии и врожденных дефектов костей, а в некоторых случаях последствия были фатальными.

Лабораторные исследования в Сингапуре показали, что ген FLVCR1 важен для транспортировки холина и этаноламина внутри клеток. Недостаток этих веществ приводит к сбоям в клеточных функциях, что объясняет множество симптомов у пациентов.

Доктор Каламе отметил, что FLVCR1 экспрессируется во всем организме, и нехватка транспорта холина и этаноламина может привести к разнообразным заболеваниям. В ближайшее время команда планирует собрать образцы крови для разработки новых методов терапии. Рассматриваются варианты введения дополнительных доз холина и этаноламина, а также применения препаратов, предотвращающих накопление токсинов.