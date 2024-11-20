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20 ноября, 14:56

В ГД призвали обосновать переосвидетельствования для инвалидов с ампутацией

Главе российского Минздрава Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову направили обращение с просьбой объяснить необходимость прохождения переосвидетельствования инвалидов, у которых были ампутированы конечности. Инициатива принадлежит депутату ГД от «Новых людей» Ксении Горячевой.

Она объяснила, что получила от инвалидов обращения, касавшиеся отмены переосвидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы по сроку в зависимости от группы обращения. Депутат напомнила, что процедура признания граждан РФ инвалидами устанавливается российским Правительством.

В частности, соответствующий регламент предусматривает, что людям, которых признали инвалидами, выдают I, II или III группу инвалидность, а тем, кто не достиг 18-летия — категорию «ребёнок-инвалид». При этом общее правило подразумевает прохождение переосвидетельствования раз в два года для инвалидов I группы, для II и III — единожды в год, а для детей-инвалидов — один в течение срока, на который им присвоена инвалидность.

«Для избежания двойственности в трактовании текста указанного постановления прошу вас уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования (подтверждения инвалидности) инвалидами с ампутированными верхними и/или нижними конечностями. <…> Прошу вас <…> поручить подготовить разъяснения по вопросу и проинформировать меня до 15 декабря 2024 года»,цитирует обращение Горячевой ТАСС.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил расширить выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами. В настоящее время только родители и опекуны имеют право на получение ежемесячной денежной помощи в размере 10 тысяч рублей для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Для остальных категорий лиц предусмотрена выплата в размере 1,2 тысячи рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VGstockstudio

Юрий Лысенко
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