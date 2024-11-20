Кубанские врачи спасли женщину, лечившую рак народными средствами

В кубанский онкологический диспансер обратилась женщина с запущенной злокачественной опухолью сигмовидной кишки, которая несколько лет пыталась лечиться самостоятельно народными методами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Как рассказал главный врач клинического онкологического диспансера №1 Роман Мурашко, пациентка вместо обращения к медицинским специалистам выбрала нетрадиционные методы лечения. Она пользовалась советами знахарей и рецептами из интернета. «Хочу подчеркнуть! Пациентка знала о своем диагнозе и при этом несколько лет занималась самолечением», — рассказал он. Только когда боль стала невыносимой, женщина решила обратиться к врачам.

После обследования выяснилось, что рак распространился на кишечник, мочевой пузырь и часть органов репродуктивной системы. Бригада врачей-онкологов оперативно разработала поэтапный план хирургического вмешательства. Операция продолжалась девять часов, в течение которых медики боролись за жизнь пациентки.

В настоящее время состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Она проходит восстановительный период под наблюдением специалистов.

Рак прямой кишки — одно из самых опасных заболеваний нашего времени. Он занимает 4-е место среди всех видов рака и 2-е место среди опухолей желудочно-кишечного тракта.

Конечный участок толстой кишки, называемый прямой кишкой, выстлан эпителием, содержащим множество желез. Эти железы выделяют слизь для защиты и смазки. Под воздействием вредных факторов здоровые клетки могут превращаться в патологические, которые бесконтрольно делятся и теряют способность к естественной гибели. В результате этого процесса постепенно образуется опухоль.