Кубанские врачи спасли женщину, лечившую рак народными средствами
Операция длилась девять часов. Обложка © freepik.com / freepik
В кубанский онкологический диспансер обратилась женщина с запущенной злокачественной опухолью сигмовидной кишки, которая несколько лет пыталась лечиться самостоятельно народными методами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Как рассказал главный врач клинического онкологического диспансера №1 Роман Мурашко, пациентка вместо обращения к медицинским специалистам выбрала нетрадиционные методы лечения. Она пользовалась советами знахарей и рецептами из интернета. «Хочу подчеркнуть! Пациентка знала о своем диагнозе и при этом несколько лет занималась самолечением», — рассказал он. Только когда боль стала невыносимой, женщина решила обратиться к врачам.
После обследования выяснилось, что рак распространился на кишечник, мочевой пузырь и часть органов репродуктивной системы. Бригада врачей-онкологов оперативно разработала поэтапный план хирургического вмешательства. Операция продолжалась девять часов, в течение которых медики боролись за жизнь пациентки.
В настоящее время состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Она проходит восстановительный период под наблюдением специалистов.
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