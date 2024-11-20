Захарова раскрыла чудовищный приём Запада по одурманиванию людей на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала психологический приём, который использует Запад на Украине. По её словам, либеральные демократы не пытаются решить проблему, а просто соглашаются с ней.

В пример дипломат привела идею легализации наркотиков в США. Якобы если пойти на такие меры, то количество преступлений упадёт, ведь продажа запрещённых веществ будет разрешена законом. То же самое происходит сейчас и на Украине, уверена Захарова.

«Вообще это звучит чудовищно и абсурдно. Но мы же видим, что происходит. Это способ одурманивания людей, это способ выхода из тупиковых ситуаций. Не решается у них проблема на Украине — можно демократию строить на идеологии эскалации кризиса», — заявила представитель МИД России в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, такая политика — не называть проблему проблемой — приводит к трагическим последствиям для украинского народа. По её словам, людей там просто «заживо закапывают».

«Все понимают, что нет людей на Украине. Их заживо закапывают. Ну и что? Для Запада это – ерунда», — подытожила дипломат.