«Что за адский цинизм»: Захарова возмутилась заявлениям Запада об Украине
Захарова назвала «адским цинизмом» позицию Запада о разговорах по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «адским цинизмом» заявления Запада о том, что ничего нельзя обсуждать по Украине без украинцев. Так она прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что ему позвонил канцлер Германии Олаф Шольц и рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы польского кабмина, он был рад услышать, что Шольц повторил позицию Варшавы: «ничто об Украине без Украины».
«Что за адский цинизм!» — возмутилась Захарова в телеграм-канале.
Дипломат указала, что именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же позиции, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров с российской стороной.
Напомним, ранее Кремль подтвердил, что у Владимира Путина и Олафа Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. Стороны откровенно и подробно обменялись мнениями о ситуации на Украине. В разговоре с Путиным Шольц также призвал к переговорам с украинской стороной. Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский умолял канцлера ФРГ не звонить российскому лидеру.
VK / МИД России