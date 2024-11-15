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15 ноября, 18:23

«Что за адский цинизм»: Захарова возмутилась заявлениям Запада об Украине

Захарова назвала «адским цинизмом» позицию Запада о разговорах по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «адским цинизмом» заявления Запада о том, что ничего нельзя обсуждать по Украине без украинцев. Так она прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что ему позвонил канцлер Германии Олаф Шольц и рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы польского кабмина, он был рад услышать, что Шольц повторил позицию Варшавы: «ничто об Украине без Украины».

«Что за адский цинизм!» — возмутилась Захарова в телеграм-канале.

Дипломат указала, что именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же позиции, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров с российской стороной.

Напомним, ранее Кремль подтвердил, что у Владимира Путина и Олафа Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. Стороны откровенно и подробно обменялись мнениями о ситуации на Украине. В разговоре с Путиным Шольц также призвал к переговорам с украинской стороной. Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский умолял канцлера ФРГ не звонить российскому лидеру.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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