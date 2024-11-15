«Что за адский цинизм»: Захарова возмутилась заявлениям Запада об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «адским цинизмом» заявления Запада о том, что ничего нельзя обсуждать по Украине без украинцев. Так она прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что ему позвонил канцлер Германии Олаф Шольц и рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы польского кабмина, он был рад услышать, что Шольц повторил позицию Варшавы: «ничто об Украине без Украины».