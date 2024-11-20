Захарова объяснила «неожиданный» прорыв Макрона к Лаврову на саммите G20
Захарова: Рукопожатие Макрона и Лаврова проявляется как политика «двух стульев»
Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry, Kay Nietfeld
Желание президента Франции Эмманюэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову было охарактеризовано как проявление политики «двух стульев». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что после этого инцидента к ней подошел человек французского происхождения с вопросом о причинах такого поведения Макрона. Незнакомец выразил недоумение о том, как президент Франции может одновременно критиковать Россию и поддерживать антироссийские решения, а затем вдруг проявлять дружелюбие.
Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон нашёл главу МИД России Сергея Лаврова и пожал ему руку на саммите G20, проходящем в бразильском Рио-де-Жанейро. В то же время американский лидер Джозеф Байден проявил странное поведение на встрече «Большой двадцатки». Его не было на общем фото участников, а по видео видно, что после съёмки он укрылся под пальмой. Кстати, Лавров уже также рассказал о рукопожатии с лидером Парижа и заявил, что это был лишь этикет.