Захарова объяснила «‎неожиданный» прорыв Макрона к Лаврову на саммите G20

«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — сказала она в эфире радио Sputnik.