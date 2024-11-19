Макрон поддержал решение Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах саммита G20 отметил, что решение США предоставить Украине возможность использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории является совершенно правильным шагом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По мнению Макрона, это решение было вызвано важными изменениями в ситуации на поле боя.
«Это полностью хорошее решение», — заявил французский президент.
Ранее глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация Джо Байдена разрешила Киеву использовать ракеты с дальностью до 300 км для атак по российским объектам.
Позже Боррель добавил, что Евросоюз не пришёл к единому решению по поводу отмены ограничений на использование западного вооружения по территории России. Он отметил, что вопрос обсуждался, однако общего решения принято не было. По его словам, каждая страна – член ЕС будет самостоятельно решать, как поступать в этой ситуации.
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