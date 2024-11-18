Боррель: ЕС не принял общей позиции по вопросу ударов по территории России
Евросоюз не пришёл к единому решению по поводу отмены ограничений на использование западного вооружения по территории России. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел объединения.
Боррель отметил, что вопрос обсуждался, однако общего решения принято не было. По его словам, каждая страна – член ЕС будет самостоятельно решать, как поступать в этой ситуации.
«Мы обсуждали это. Сегодня не было общего решения об этом. Каждая страна будет действовать так, как она сочтёт нужным», — заявил 77-летний испанец.
Напомним, ранее в Сети появилось информация, что Байден впервые разрешил Владимиру Зеленскому запускать ракеты США по России. В Пентагоне и в Белом доме отказались комментировать или опровергать это. Многие страны Евросоюза решили не повторять за Америкой. Например, в Италии заявили, что не давали таких вольностей главе киевского режима.
flickr / Faces Of The World