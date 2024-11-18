Боррель: ЕС не принял общей позиции по вопросу ударов по территории России

Евросоюз не пришёл к единому решению по поводу отмены ограничений на использование западного вооружения по территории России. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел объединения.

Боррель отметил, что вопрос обсуждался, однако общего решения принято не было. По его словам, каждая страна – член ЕС будет самостоятельно решать, как поступать в этой ситуации.