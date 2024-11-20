КТ и МРТ: в чем разница и что выбрать

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — два популярных метода медицинской диагностики, которые позволяют детально изучить состояние внутренних органов человека. Однако они различаются по принципу работы и области применения. Об отличиях методик рассказал изданию «Клопс» врач-рентгенолог Илья Швец.

КТ использует рентгеновское излучение. «Лучи позволяют визуализировать изображение поперечных сечений (срезов) тела пациента», — прокомментировал специалист. Этот метод особенно полезен при диагностике проблем с позвоночником, органами грудной клетки, а также при переломах и артрите. Однако компьютерная томография имеет свои ограничения: процедура противопоказана беременным женщинам, пациентам с почечной недостаточностью и тем, у кого есть непереносимость йода.

МРТ, в отличие от КТ, не использует рентгеновское излучение. Технология основана на использовании мощного магнита. Пациент помещается в магнитное поле, и радиоволновая антенна отправляет сигналы в тело. Возвращающиеся сигналы фиксируются радиочастотным приемником и преобразуются в изображения компьютером. МРТ особенно эффективна для исследования головного мозга, позвоночника и мягких тканей. Однако процедура имеет свои недостатки: она дороже и занимает больше времени, чем КТ. Кроме того, шум и необходимость находиться в закрытом пространстве могут быть дискомфортными для пациентов с клаустрофобией.

МРТ небезопасна для пациентов с металлическими предметами в теле, такими как кардиостимуляторы, ушные импланты, пули или брекеты. Нельзя обследовать таким образом и людей с аппаратом Илизарова. В таких случаях важно строго соблюдать протоколы безопасности, чтобы избежать травм.

Выбор между КТ и МРТ зависит от конкретной медицинской ситуации. КТ предпочтительна для быстрого обследования костных структур и органов грудной клетки, в то время как МРТ лучше подходит для детального изучения мягких тканей и мозга. Врач-рентгенолог Илья Швец подчеркивает важность индивидуального подхода и учета всех противопоказаний при назначении этих процедур.