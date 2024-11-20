Начались съёмки киноадаптации «Левши»

Съёмки новой киноадаптации рассказа Николая Лескова «Левша» стартовали в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба кинокомпании Legio Felix. В центре сюжета — приключения знаменитого тульского мастера, которого сыграет Юрий Колокольников. Производством фильма занимается Legio Felix под руководством режиссёра Владимира Беседина, известного по проекту «Майор Гром».

Действие картины разворачивается в 1885 году в Санкт-Петербурге. Российская империя оказывается на грани войны с Великобританией, когда в императорском дворце обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками, угрожает безопасности страны. Для раскрытия заговора офицер тайной полиции Огарёв отправляется в Тулу к мастеру Левше, известному своими уникальными умениями.

Фильм обещает стать ярким приключенческим экшеном, в котором сплетаются элементы драмы и шпионской интриги. Сценарий создан Ильей Куликовым и Валерией Подорожновой, это вольная интерпретация оригинального рассказа Лескова. «Наш сценарий не прямое прочтение “Левши” Лескова. Это скорее яркая фантазия сценариста Куликова на тему», — отметил Колокольников, исполняющий главную роль.

По словам режиссёра Владимира Беседина, проект стремится удивить зрителей не только захватывающим сюжетом, но и визуальными эффектами. Съёмки проходят на реальных локациях Санкт-Петербурга, включая Казанский собор, Михайловский замок и Литейный мост. Для создания уникальной атмосферы фильма используются механизированные макеты и компьютерная графика, что позволяет представить город в новом, фантастическом облике.

В фильме также участвуют Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие. Премьера запланирована на 22 января 2026 года, и зрители смогут погрузиться в мир XIX века, полный приключений, тайн и неожиданных поворотов.