Повар из сериала «Кухня» Михаил Тарабукин готовится к свадьбе

Популярный российский актёр Михаил Тарабукин, известный широкой публике по роли Макса в сериале «Кухня», наконец-то готов связать себя узами брака. 43-летний артист, долгое время остававшийся холостяком, нашёл свою любовь. Ею стала гримёр Екатерина Ковешникова.

Об этом радостном событии актёр рассказал в эксклюзивном интервью сайту MK.ru. По словам Тарабукина, свадьба состоится уже этим летом и будет проведена в узком семейном кругу. Несмотря на свою популярность, Михаил предпочитает тихие семейные торжества шумным вечеринкам.

«Я вообще зять хороший, я всегда находил общий язык с мамами женщин, которых выбирал, которые выбирали меня. Что уж тут корчить альфасамца: мы выбираем, нас выбирают», – поделился своими семейными ценностями актёр.

Михаил и Екатерина познакомились несколько лет назад на съёмочной площадке сериала «Ресторан по понятиям». Между молодыми людьми быстро вспыхнули чувства, которые переросли в серьёзные отношения. Екатерина — талантливый гримёр, и уже успела поработать с такими звёздами российского кино, как Дмитрий Нагиев и Павел Прилучный.

Актёр признался, что долгое время не мог найти свою вторую половинку. Однако встреча с Екатериной изменила его жизнь. Пара уже строит совместные планы на будущее и мечтает о большой и дружной семье.

За свою творческую карьеру Михаил Тарабукин сыграл более 100 ролей в российских фильмах и сериалах. Кроме культового сериала «Кухня», актёр запомнился зрителям по работам в таких проектах, как «Отель Элеон», «Тень за спиной» и многих других. Несмотря на насыщенный рабочий график, Михаил всегда уделял большое внимание своей личной жизни и стремился создать крепкую семью.