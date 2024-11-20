Рабы на поводках и трансы*: Российские эмигранты шокировали сербов БДСМ-вечеринкой

В Белграде прошла БДСМ-вечеринка. Организовали сомнительную тусовку российские эмигранты, которые поделились пикантными подробностями мероприятия у себя в соцсетях.

Так, в 18:00 на экранах включили «Порнхаб», и на танцпол начали выходить голые женщины в сетках, мужчины в латексе и кожаных нарядах с хлыстами, а также рабы на поводках. Кроме того, вечеринку разбавили полицейские, но не те, которые обычно крутят фриков на таких тусовках, а те, которые вместе с «горничными» отплясывали в эротическом жанре. Были и участники травести-шоу*. Сербский персонал ресторана был в полном недоумении, так как организаторы не предоставили полную информацию о характере мероприятия.

«Менеджер Славица 64 лет от роду пьёт корвалол и закрывается на кухне. Утешать её по очереди ходили все», — рассказала одна из организаторов у себя в соцсетях, похвалившись, что теперь уровень мероприятий от их компании дотягивает до эстетики «Содома и Гоморры».

В Москве бы организаторов мероприятия точно ждали большие проблемы. Так, например, недавно жители столицы возмущались по поводу работы ночного клуба NFERNO NIGHT, расположенного в ЖК «Савёловский Сити» и «Шереметьевский». По их словам, в заведении часто проходят вечеринки с участием трансвеститов*, а громкая музыка слышна даже на 30-м этаже. Местные жители регулярно обращаются в полицию и надеются, что «шарашкину контору» вскоре прикроют.