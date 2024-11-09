Москвичи пожаловались на ночной клуб из-за вечеринок с трансвеститами*

Москвичи пожаловались на ночной клуб NFERNO NIGHT у ЖК «Савёловский Сити» и «Шереметьевский» — по их словам, в заведении регулярно проводят тусовки с трансвеститами*, а музыку включают так, что слышно на 30-м этаже.

Как рассказали SHOT жители Бутырского района, уже некоторое время в клубе царит разврат: шумные вечеринки с четверга по воскресенье длятся аж до шести утра, на сцене выступают трансвеститы*. По словам местных, на сайте клуба также предлагают апартаменты на час.

Людей возмущает, что, всё это происходит, несмотря на закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Местные постоянно пишут заявления в полицию, но, когда сотрудники приезжают по адресу, дверь просто не открывают.

По данным телеграм-канала, владеет клубом 35-летний танцор Сергей Царёв, который зарегистрировал своё ООО «Боги» в 2024 году. Ранее он уже участвовал в шоу в гей*-клубе «Три обезьяны», на который недавно также жаловались жители столицы.

Ранее суд в Москве оштрафовал развлекательный телеканал ТВ-21 за распространение информации о ЛГБТ* среди молодёжи. Организация должна выплатить три миллиона рублей.