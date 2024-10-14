Российский канал оштрафован на 3 млн рублей за ЛГБТ*-сцены
Суд в Москве оштрафовал телеканал ТВ-21 на 3 млн рублей за ЛГБТ*-контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей российский развлекательный телеканал ТВ-21 за распространение информации о ЛГБТ* среди молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-21М» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в заявлении суда.
О какой именно информации идёт речь, в постановлении не указывается. Ранее аналогичные штрафы получали другие телеканалы и стриминговые сервисы за показ фильмов с подобными сценами без плашки «18+».
Ранее Таганский столичный суд обязал руководство Discord выплатить штраф на сумму 3,5 миллиона рублей. Руководство мессенджера было признано виновным в невыполнении обязанностей владельца соцсети и неудалении запрещённого в РФ контента. РКН потребовал от Discord удалить 947 материалов, нарушающих закон РФ, но мессенджер обязательств не выполнил. Позже его заблокировали.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Shutterstock / FOTODOM / thekovtun