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14 октября, 20:58

Российский канал оштрафован на 3 млн рублей за ЛГБТ*-сцены

Суд в Москве оштрафовал телеканал ТВ-21 на 3 млн рублей за ЛГБТ*-контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей российский развлекательный телеканал ТВ-21 за распространение информации о ЛГБТ* среди молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-21М» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в заявлении суда.

О какой именно информации идёт речь, в постановлении не указывается. Ранее аналогичные штрафы получали другие телеканалы и стриминговые сервисы за показ фильмов с подобными сценами без плашки «18+».

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Ранее Таганский столичный суд обязал руководство Discord выплатить штраф на сумму 3,5 миллиона рублей. Руководство мессенджера было признано виновным в невыполнении обязанностей владельца соцсети и неудалении запрещённого в РФ контента. РКН потребовал от Discord удалить 947 материалов, нарушающих закон РФ, но мессенджер обязательств не выполнил. Позже его заблокировали.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

Александра Мышляева
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