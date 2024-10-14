Российский канал оштрафован на 3 млн рублей за ЛГБТ*-сцены

Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей российский развлекательный телеканал ТВ-21 за распространение информации о ЛГБТ* среди молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-21М» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в заявлении суда.

О какой именно информации идёт речь, в постановлении не указывается. Ранее аналогичные штрафы получали другие телеканалы и стриминговые сервисы за показ фильмов с подобными сценами без плашки «18+».