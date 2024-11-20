В России отпускная цена на говядину достигла рекордного уровня за три года

На неделе с 11 по 17 ноября стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий в России достигла 700 рублей за килограмм, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ). Это рекордный показатель за последние три года.

Для сравнения: в аналогичный период 2023 года говядину продавали за 566 рублей за килограмм, а в 2022 и 2021 годах — за 520 и 516 рублей соответственно. Таким образом, за год отпускные цены на говядину взлетели на 23,67%, а только за последние две недели мясо подорожало на 5,2%.

Поставщики объясняют такое значительное повышение увеличением отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупнейшими поставщиками мяса в Россию.

До этого говядина оставалась востребованной в России. Согласно данным за период с января по ноябрь 2023 года, продажи свежей говядины в розничных магазинах выросли на 11,1% в натуральном выражении и на 16% в денежном. Самыми популярными стали стейки, затем — мелкокусковая говядина (азу, гуляш и т. д.), а крупнокусковая (лопатка, рёбра, куски для запекания) заняла третье место.

Но даже до роста цены, как в этом месяце, потребление говядины снижалось из-за уменьшения покупательской способности россиян, которые теперь чаще выбирают птицу и дешевую свинину. Поэтому сейчас оно может снизиться еще больше.