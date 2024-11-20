Фармацевт Хван рассказала, какие три типа витаминов не принесут пользы здоровью

Фармацевт Амина Хван в интервью Daily Mail выделила три категории витаминных добавок, которые не только бесполезны для здоровья, но и могут нанести вред. Первыми в списке оказались жевательные витамины, привлекающие внимание своим приятным вкусом и внешним видом. Однако такие «мармеладки» содержат добавленный сахар или подсластители, что увеличивает их калорийность и может вызвать проблемы с пищеварением.

Второй тип — это специализированные комплексы для волос, кожи и ногтей. Хван объясняет, что низкая концентрация активных веществ в составе и плохая усвояемость делают их неэффективными. По словам специалиста, конкретные проблемы с ногтями, волосами и кожей может решить прием качественных добавок по отдельности.

Третья категория — мультивитаминные комплексы. Исследования Университета Джонса Хопкинса показали, что такие добавки не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и не удовлетворяют индивидуальным потребностям человека в витаминах. Лучше выбирать витамины, направленные на решение конкретных проблем.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на состав и концентрацию ингредиентов в добавках, а также консультироваться с врачами для выбора оптимального комплекса витаминов и минералов. Это поможет избежать ненужных расходов и снизить риск негативного воздействия на здоровье.