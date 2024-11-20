В Москве мужчина потерял сознание и умер после отказа в приёме на работу

На юго-востоке Москвы скончался 56-летний мужчина после отказа в приёме на работу. Жителю столицы стало плохо практически сразу после собеседования.

Инцидент произошёл вечером 19 ноября, сообщает сайт MK.ru. Мужчина хотел устроиться охранником в Госпиталь для ветеранов войн на Волгоградском проспекте. На входе его встретили охранники учреждения и проводили в комнату на первом этаже, где на протяжении нескольких часов пили чай и общались. Сотрудники госпиталя не смогли принять на работу мужчину, поскольку у него не было удостоверения личности частного охранника, заверенного Росгвардией.

Сразу после собеседования москвич направился в уборную. Через пару минут он вышел и сел на лавочку перевести дух. Потом у него зазвонил телефон, и он с кем-то громко разговаривал, а после потерял сознание и упал на пол. Медсёстры госпиталя позвонили в «03» и попытались оказать помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть. По предварительной версии, у мужчины оторвался тромб.