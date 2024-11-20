Новый состав SEREBRO: гонорары и ожидания публики

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO, которые, по его словам, составят от одного до полутора миллионов рублей. Это значительно меньше, чем у многих звезд шоу-бизнеса. Однако Дворцов уверен, что у коллектива есть все шансы на успех при условии ярких и талантливых выступлений.

Перезапуск группы SEREBRO был объявлен Максимом Фадеевым в мае этого года, как сообщает портал «Страсти». Информация о новых участницах пока держится в секрете, но продюсер уже анонсировал выход первой песни в обновлённом составе на 29 ноября. Трек получил название «Song #2», что символично продолжает традиции коллектива, начатые с дебютного хита «Song #1».

SEREBRO, изначально состоявшая из Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной, дебютировала на международной сцене в 2007 году на конкурсе «Евровидение», заняв третье место. Этот успех сделал группу популярной не только в России, но и за её пределами. Однако с течением времени состав группы претерпел многочисленные изменения, и в 2019 году коллектив прекратил существование.

Дворцов отмечает, что многие фанаты ждали возвращения SEREBRO, и перезапуск группы можно рассматривать как новый виток в шоу-бизнесе. Он выразил уверенность, что обновлённый проект Фадеева будет успешным, если участницы проявят себя достойно.

Несмотря на скромные финансовые перспективы, Дворцов подчёркивает, что у нового состава есть потенциал для достижения высот. «Если они себя хорошо проявят и покажут, девочки красивые, как на подбор, у них всё случится наилучшим образом», — заявил он.

Поклонники с нетерпением ожидают выхода нового сингла и надеются, что обновленный состав SEREBRO сможет повторить успех своих предшественников.