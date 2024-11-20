В Москве простились с певцом Владимиром Лёвкиным

19 ноября на Троекуровском кладбище состоялись похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина. Музыкант скоропостижно скончался 17 ноября в возрасте 57 лет от пневмонии на фоне рака лимфатической системы. Проводить артиста в последний путь собрались его близкие, коллеги и друзья.

Особенно трогательной была сцена, когда мать Лёвкина, Раиса Ивановна, несмотря на проблемы со здоровьем, встала с инвалидного кресла, чтобы возложить белые гвоздики на гроб. Во время церемонии она призналась, что новость о смерти Владимира стала для неё шоком. «Я и подумать не могла, что буду хоронить сына», — поделилась Раиса Ивановна с изданием MSK1.ru.

Печальную новость ей сообщила дочь Ирина, которая пришла к матери, чтобы поддержать её. «Всё ходила вокруг меня. Потом вдруг говорит: “Ты только не беспокойся, Вова умер”. Я закричала как сумасшедшая», — вспоминала она.

Несмотря на отсутствие некоторых коллег Владимира на похоронах, Раиса Ивановна отнеслась к этому спокойно. «Я никого не ждала. Кто знает и уважает Вову, те пришли. А кому не надо, что жалеть-то об их отсутствии», — сказала она.

Владимир Лёвкин долгое время боролся с онкологическим заболеванием, но продолжал выступать и поддерживать связь с родными. Незадолго до смерти он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Несмотря на тяжёлое состояние, артист планировал выступить 23 ноября в загородном отеле.

Смерть Лёвкина стала шоком для его близких и коллег. Участники группы «На-На» и другие артисты, пришедшие на похороны, проводили его аплодисментами в последний путь. Так они отдали дань уважения его таланту и мужеству.