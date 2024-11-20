Более 36 человек погибли и 50 ранены при ударе Израиля по сирийской Пальмире

Израильская армия атаковала город Пальмира провинции Хомс в САР. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на Минобороны арабской республики.

Авторы указали, что удары наносились по жилым постройкам. Досталось и промышленной зоне города. Данные о жертвах и разрушениях уточняются. Минобороны САР заявило о более 36 погибших и 50 пострадавших.

«Сегодня примерно в 13:30 израильский противник нанёс авиаудар со стороны района Эт-Танф, атаковав несколько зданий в городе Пальмира <…>, в результате чего погибли 36 человек, ранения получили более 50», — сказал неназванный инсайдер.