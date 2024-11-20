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20 ноября, 14:25

Более 36 человек погибли и 50 ранены при ударе Израиля по сирийской Пальмире

SANA: Израиль нанёс удары по сирийской Пальмиры, более 36 человек погибли

Израильская армия атаковала город Пальмира провинции Хомс в САР. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на Минобороны арабской республики.

Авторы указали, что удары наносились по жилым постройкам. Досталось и промышленной зоне города. Данные о жертвах и разрушениях уточняются. Минобороны САР заявило о более 36 погибших и 50 пострадавших.

«Сегодня примерно в 13:30 израильский противник нанёс авиаудар со стороны района Эт-Танф, атаковав несколько зданий в городе Пальмира <…>, в результате чего погибли 36 человек, ранения получили более 50», — сказал неназванный инсайдер.

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Ранее Израиль разбомбил сверхсекретную исследовательскую лабораторию по разработке ядерного оружия в Парчине. Представители еврейского государства заявили, что это в значительной степени помешает Ирану и его исследованиям в соответствующей области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Владимир Озеров
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