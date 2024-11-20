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20 ноября, 15:29

Песков: Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с 78-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 78 днём рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что российский лидер позвонил священнослужителю, чтобы лично передать все пожелания.

«Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днём рождения», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

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Ранее свои поздравления российский лидер передавал кинорежиссёру Юрию Каре, которому исполнилось 70 лет. В своей телеграмме президент отметил, что разносторонний талант и мастерство творца внесли значительный вклад в развитие российского кино.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александра Мышляева
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