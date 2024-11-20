Песков: Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с 78-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 78 днём рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что российский лидер позвонил священнослужителю, чтобы лично передать все пожелания.

«Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днём рождения», — сказал Песков в беседе с ТАСС.