Песков: Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с 78-летием
Президент России Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 78 днём рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что российский лидер позвонил священнослужителю, чтобы лично передать все пожелания.
«Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днём рождения», — сказал Песков в беседе с ТАСС.
Ранее свои поздравления российский лидер передавал кинорежиссёру Юрию Каре, которому исполнилось 70 лет. В своей телеграмме президент отметил, что разносторонний талант и мастерство творца внесли значительный вклад в развитие российского кино.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав