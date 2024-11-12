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Регион
12 ноября, 11:48

Путин поздравил с 70-летним юбилеем режиссёра Юрия Кару

Юрий Кара. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Юрий Кара. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссёра Юрия Кару с 70-летием, подчеркнув, что его разносторонний талант и мастерство сыграли значительную роль в развитии российского кино. Поздравительная телеграмма, опубликована на сайте Кремля.

«Многогранный талант, мастерство, смелость настоящего художника помогли вам в полной мере реализовать свой профессиональный, творческий потенциал — стать успешным, востребованным режиссёром, сценаристом и продюсером, внести созидательный вклад в развитие отечественного кинематографа», — говорится в сообщении.

Юрию Каре принесла известность его дипломная работа во ВГИКе под названием «Завтра была война» (1987), основанная на повести Бориса Васильева и оформленная в стиле киноизображения 1930-х годов. Этот фильм был продан в 48 странах. Кроме того, он режиссировал такие известные проекты, как «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Интересные мужчины», «Я — кукла» и сериал «Звезда эпохи».

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Ранее Путин поздравил легендарного композитора Александру Пахмутову с 95-летием. Видеообращение главы государства показали на юбилейном концерте в Большом театре, который проходит в честь дня рождения народной артистки СССР. Российский лидер назвал гордостью и национальным достоянием нашей страны вклад Пахмутовой в отечественную культуру. Кроме того, ей было присвоено звание Героя Труда.

Александра Мышляева
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