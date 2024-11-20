Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в последнем матче против «Юты». Агент игрока Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что Овечкин повредил голень, но находится в хорошем настроении и намерен вернуться на лед раньше ожидаемого срока.

Травма произошла в третьем периоде матча, когда Овечкин столкнулся с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. После этого российский нападающий покинул лед с помощью партнеров по команде. По словам представителей клуба, 39-летний хоккеист выбыл из строя на несколько недель, но сам спортсмен полон решимости вернуться как можно скорее. «Всё нормально, у него рабочее настроение», — подчеркнул Чистяков.

До травмы Овечкин успел забросить две шайбы в этой игре, что позволило ему сократить отставание от легендарного хоккейного игрока Гретцки до 26 голов. На данный момент на его счету 868 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение делает его первым игроком, который забрасывал две и более шайбы в гостевых матчах 100 раз.

Агент Чистяков подчеркнул, что Овечкин продолжит борьбу за рекорд Гретцки. Его клуб также активно готовится к празднованию возможного достижения, если россиянин превзойдет результат канадца.

Несмотря на временное отсутствие, Овечкин продолжает оставаться лидером по числу голов в текущем сезоне НХЛ. Его недавний дубль в матче с «Ютой» и хет-трик против «Вегаса» вывели его на первое место в списке снайперов сезона с 15 голами. Овечкин также стал самым возрастным игроком, забившим в пяти периодах подряд, побив рекорд Теему Селянне.