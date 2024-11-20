Сборной Косово по футболу засчитали техническое поражение в матче с Румынией

Матч состоялся 15 ноября в Бухаресте. В добавленное время, при счёте 0:0, игроки сборной Косова покинули поле и направились в подтрибунное помещение, в то время как болельщики скандировали лозунги в поддержку Сербии. Игра не была завершена. Также футбольная федерация Косово была оштрафована на 6 тысяч евро за неподобающее поведение команды, так как более пяти игроков получили жёлтые карточки в ходе матча.