Сборной Косово по футболу засчитали техническое поражение в матче с Румынией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зафиксировал техническое поражение сборной Косова в пятом туре Лиги наций против Румынии. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Матч состоялся 15 ноября в Бухаресте. В добавленное время, при счёте 0:0, игроки сборной Косова покинули поле и направились в подтрибунное помещение, в то время как болельщики скандировали лозунги в поддержку Сербии. Игра не была завершена. Также футбольная федерация Косово была оштрафована на 6 тысяч евро за неподобающее поведение команды, так как более пяти игроков получили жёлтые карточки в ходе матча.
Ранее Life.ru сообщал, что сборная России по футболу выиграла у команды Сирии с внушительным счётом 4:0 в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде при полном стадионе — 35 628 зрителей. Голы забили Максим Осипенко (на 33-й и 80-й минутах), Илья Самошников (53) и Алексей Миранчук (66).