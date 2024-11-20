«Болельщики ушли, команды — в раздевалках»: Ракетная опасность прервала футбольный матч в Брянске

В Брянске прервали матч футбольной национальной лиги. Игру между командами «Динамо» и «Иртыш» остановили на 37-й минуте из-за ракетной опасности.

Матч в Брянске между «Динамо» и «Иртыш» остановили из-за ракетной опасности. Видео © Telegram / ФК «Иртыш»

«В Брянске угроза ракетной опасности. Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион. Ждём решения о возобновлении матча. Команды находятся в раздевалках», — сообщили в Telegram команды «Иртыш».