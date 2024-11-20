«Болельщики ушли, команды — в раздевалках»: Ракетная опасность прервала футбольный матч в Брянске
В Брянске из-за ракетной опасности прервали мачт команд «Динамо» и «Иртыш»
В Брянске прервали матч футбольной национальной лиги. Игру между командами «Динамо» и «Иртыш» остановили на 37-й минуте из-за ракетной опасности.
Матч в Брянске между «Динамо» и «Иртыш» остановили из-за ракетной опасности. Видео © Telegram / ФК «Иртыш»
«В Брянске угроза ракетной опасности. Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион. Ждём решения о возобновлении матча. Команды находятся в раздевалках», — сообщили в Telegram команды «Иртыш».
Спустя меньше часа команды всё же смогли выйти на поле. Болельщикам также разрешили вернуться на трибуны и поболеть за команды.
Напомним, что 19 ноября в Брянскую область запустили первую американскую ракету ATACMS, которой ВСУ разрешили бить вглубь по российской территории. Минобороны РФ уже подтвердило эти сведения, отметив, что пять снарядов были перехвачены, а один из них повреждён и упал. Согласно данным британского издания The Times, у Киева в наличии около 50 таких ракет.
Telegram / ФК «Иртыш»